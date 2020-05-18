У школі №90 Кривого Рогу спалахнув грандіозний скандал через російську мову

Педагогічна рада навчального закладу проголосувала за обов'язкове вивчення цього предмета в 5-10 класах, а в 11 класі ввела його як факультативний предмет, повідомляє UA: Дніпро.

Обурило рішення і батьків учнів. Так, мама випускника Вікторія Рудник не приховує свого обурення:

«Нещодавно я отримала навчальний план, по якому будуть навчати наших дітей у наступному році. Була здивована, що факультативно пропонують російську мову.

За її словами, учителям нові навчальні плани роздали за дві доби до педради і сказали, щоб обирали російську мову.

«Батькам розповідають, що буде краще, буде легше. Але не всі батьки хочуть, багато написали заяви, що хочуть німецьку. Батьки 11-класників, коли дізналися, що російська буде факультативом, написали заяви, щоб нам поставили українську або англійську мову, тому що їх складати на ЗНО

Також вона повідомила, що в школі запропонували не ходити на уроки російської, якщо хтось не хоче. Однак Вікторію обурює той факт, що все буде фінансуватися з бюджету, а батькам доведеться наймати репетиторів з української за свої гроші.

Після резонансу, який піднявся серед батьків, а також потрапив на сторінки ЗМІ, в школі вирішили переглянути навчальний план. Однак яке рішення ухвалили 15 травня, поки що невідомо.

«Навчання повинно проходити українською, сьогодні, безумовно, важлива англійська, яку, до речі, посилено вивчають і в Росії, а далі, кому як завгодно», «Якщо якась частина хоче навчатися російською мовою, яка проблема? Орендуйте школу, наймайте вчителів, все оплатіть і вчіться собі на здоров'я, а не за рахунок держави», «А я не проти, нехай буде і російська, й українська мови», «Російську взагалі потрібно викорінювати з України. Навіщо її вчити, від неї і так ніде сховатися, вона всюди на вулицях, магазинах, центрах. Краще вивчати міжнародну мову», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали, що, за словами письменника Антона Мухарського, ненависть до української мови починається ще зі школи.

"А ви пробували, панове, народившись у російськомовній родині в Києві, Харкові, Одесі або Дніпрі, перейти в школі на українську мову? Відразу: ги-ги-ги, тупий селюк, жлоб, де * мул, ч * о, козел, утірок...", - зазначив він.

Нагадаємо, Фаріон накинулася на українців-любителів російських імен, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, професор розклав по поличках, як РФ споконвіку руйнує українську мову

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