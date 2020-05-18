Китайський вірус забрав життя лікаря-реаніматолога в Одесі

Подробиці розповіла на своїй сторінці в Фейсбук волонтер благодійного фонду Катерина Ножевникова, передає Politeka.net

Так, вона розповіла, що 47-річний Максим Белинов був лікарем в реанімації міської лікарні №10 і контактував з пацієнтами лікарні в ковид 19, а згодом і у нього діагностували небезпечну інфекцію.

За словами волонтера Катерини Ножевниковой, лікарі інфекційної лікарні тиждень боролися за життя свого колеги, але на жаль, врятувати його не вдалося. Вчора Максим Белинов помер.

«Всім, хто кричить про всесвітню змову і всім, хто танцює зараз вечорами на дискотеках з криками «немає ніякого коронавірусу», просто подивіться в обличчя Максимові. Йому було всього 47 років. Без батька залишився трьох річний малюк. Сина в розквіті сил втратила літня мама», - написала Ножевникова.

Нагадаємо, медикам, які працюють над ліквідацією епідемії китайського, обіцяли надбавку до заробітної плати в розмірі до 200%, тобто люди повинні були отримати в три рази більше грошей, але так їх і не побачили.

За даними Держстату, зарплати медиків у березні зросли на 7,8% і залишаються одними з найнижчих в Україні — в середньому 8056 гривень на місяць.

У той же час, у Держслужбі зайнятості відзвітували, що з початку карантину українці отримали допомоги по безробіттю у розмірі близько 2,3 млрд грн. (приблизно на 40% більше, ніж у минулому році). В. о Держслужби Юлія Жовтяк підкреслила, що з початку ізоляції зареєстровано 166 тис нових безробітних. Крім того, вона зазначила, що вже надійшло 3000 заявок на компенсацію по частковому безробіттю в секторі малого і середнього бізнесу.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що економічна криза в Україні, на що у держави не вистачає грошей: "Можуть виникнути проблеми з виплатою..."