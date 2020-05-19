Українцям розповіли, коли і які карантинні обмеження зніматимуть

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході онлайн-брифінгу у вівторок, 19 травня.

Так, наступні етапи ослаблення карантину заплановані на 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня.

Глава Моз розповів, що критеріями для пом'якшення обмежень є захворюваність на 100 тисяч населення конкретної області за останні сім днів, заповненість лікарень, приймають хворих коронавирусной інфекцією, а також кількість тестувань в області.

Якщо область відповідає критеріям, то вона зможе перейти на наступний етап пом'якшення карантину.

З 22 травня дозволяється:

рух міського та приміського наземного транспорту;

проведення спортивних змагань;

відкриття готелів без роботи ресторанів і басейнів (хостели поки залишаться закритими);

проведення служб у храмах за умови не більше 1 людини на 10 кв. м релігійних споруд.

На третьому етапі уряд планує відкрити спортивні та дитячі майданчики, навчальні заклади (окремі), метро (спецперевозки), пасажирські перевезення в межах області, ТРЦ (без зон розваги та дитячих майданчиків), театри і кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку, заклади громадського харчування з відвідувачами.

На четвертому етапі Кабмін обіцяв відкрити метро і весь наземний пасажирський транспорт, ТРЦ та інші розважальні заклади, спортзалів і фітнес-центри, заклади громадського харчування, установи культури, навчальні заклади.

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