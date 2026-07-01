Дефіцит продуктів в Кіровоградській області розглядають як один із можливих наслідків загального скорочення пропозиції.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може посилитися через суттєве скорочення врожаю кісточкових фруктів в Україні, повідомляє Politeka.

Експерти попереджають, що весняні заморозки вже вплинули на обсяги виробництва, а восени це може позначитися на цінах і доступності окремих товарів.

За оцінками аналітиків, урожай абрикосів цього сезону скоротиться приблизно на 40–60%. Для персиків прогноз також невтішний — очікуване зменшення становить від 30 до 50%.

Головною причиною стали хвилі похолодання у лютому та квітні. Саме в цей період фруктові дерева активно цвіли, тому різке зниження температур пошкодило значну частину майбутнього врожаю.

Найбільших втрат зазнали центральні та південні регіони країни, де рослини раніше входять у фазу вегетації. Через це квіткові бруньки виявилися особливо чутливими до весняних морозів.

Фахівці зазначають, що імпорт частково допоможе забезпечити ринок, однак повністю компенсувати нестачу не вдасться. Основними постачальниками залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, проте їхніх обсягів може бути недостатньо для стабілізації ситуації.

Саме тому Дефіцит продуктів в Кіровоградській області розглядають як один із можливих наслідків загального скорочення пропозиції фруктів на українському ринку.

Експерти прогнозують, що вартість абрикосів і персиків може зрости на 20–80% залежно від остаточних обсягів збору. Остаточний рівень цін визначатиметься погодними умовами, обсягами імпорту та попитом серед покупців.

Аграрії також звертають увагу, що навіть нетривалі морози здатні пошкодити цвіт, а прохолодна погода знижує активність бджіл, через що формується менше зав'язі. Саме сукупність цих факторів і створює нинішні ризики для майбутнього врожаю.

Джерело: agronews

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