Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 липня пов’язані з проведенням планових робіт.

Жителів Дніпропетровської області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 2 липня в кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 липня пов’язані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на енергетичних об’єктах. За словами енергетиків, технічне обслуговування мереж необхідне для їх модернізації, підвищення надійності роботи та зниження ризику аварійних відключень у періоди підвищеного навантаження.

Згідно з оприлюдненою інформацією, 2 липня з 07:30 до 18:00 планові роботи проводитимуться у місті Жовті Води. У цей час електропостачання буде тимчасово припинено для окремих будинків на вулицях:

Героїв України 1, 3

Заводська 1, 1/1, 1/10, 1/3, 1/5, 1/6, 1/9, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3А

Залізнична 1А

Об'їзна

Олеся Гончара 8А, 8Б, 12, 12Б, 14

Промислова 3–5, 7, 7А, 8, 10, 10К, 11, 11А, 11В, 13, 15, 17, 17А, 19

Планові відключення електроенергії будуть у Тернівці. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій ДТЕК Дніпровські електромережі проводить профілактичні роботи з 08:00 до 19:00. Під відключення потрапляють вулиці:

Ковальська, Кошового Олега, Престольна.

Також тривалі відключення заплановані в селищі Королівка. З 08:00 до 19:00 без світла залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Молодіжна 14, 14А, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32

Рахівнича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 25/Б, 25/В, 25/Г, 25/Д, 25/Е, 27, 28, 29, 29/А, 30, 31, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г, 33, 34, 34/Б, 34/В, 35, 36, 36/А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53

Крім того, 2 липня з 08:00 до 19:00 планові знеструмлення відбудуться в селі Новостепанівка. Обмеження торкнуться окремих домоволодінь на адресах:

Центральна 1, 2

У селі Попасне електропостачання буде тимчасово припинене з 08:00 до 18:00. Відключення охоплять вулицю Зелена 16.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Джерело: Тернівська міська військова адміністрація

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

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