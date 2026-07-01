Жителів Дніпропетровської області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 2 липня в кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 липня пов’язані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на енергетичних об’єктах. За словами енергетиків, технічне обслуговування мереж необхідне для їх модернізації, підвищення надійності роботи та зниження ризику аварійних відключень у періоди підвищеного навантаження.
Згідно з оприлюдненою інформацією, 2 липня з 07:30 до 18:00 планові роботи проводитимуться у місті Жовті Води. У цей час електропостачання буде тимчасово припинено для окремих будинків на вулицях:
- Героїв України 1, 3
- Заводська 1, 1/1, 1/10, 1/3, 1/5, 1/6, 1/9, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3А
- Залізнична 1А
- Об'їзна
- Олеся Гончара 8А, 8Б, 12, 12Б, 14
- Промислова 3–5, 7, 7А, 8, 10, 10К, 11, 11А, 11В, 13, 15, 17, 17А, 19
Планові відключення електроенергії будуть у Тернівці. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій ДТЕК Дніпровські електромережі проводить профілактичні роботи з 08:00 до 19:00. Під відключення потрапляють вулиці:
- Ковальська, Кошового Олега, Престольна.
Також тривалі відключення заплановані в селищі Королівка. З 08:00 до 19:00 без світла залишаться окремі споживачі за такими адресами:
- Молодіжна 14, 14А, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32
- Рахівнича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 25/Б, 25/В, 25/Г, 25/Д, 25/Е, 27, 28, 29, 29/А, 30, 31, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г, 33, 34, 34/Б, 34/В, 35, 36, 36/А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53
Крім того, 2 липня з 08:00 до 19:00 планові знеструмлення відбудуться в селі Новостепанівка. Обмеження торкнуться окремих домоволодінь на адресах:
- Центральна 1, 2
У селі Попасне електропостачання буде тимчасово припинене з 08:00 до 18:00. Відключення охоплять вулицю Зелена 16.
Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
Джерело: Тернівська міська військова адміністрація
Джерело: Губиниська селищна територіальна громада
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