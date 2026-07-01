Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 2 по 8 липня демонструє класичний літній контраст.

Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 2 по 8 липня фіксує різкий перехід від спеки до періоду нестійких дощів і зниження температурних показників над містом, передає Politeka.

Початок циклу, 2 липня, проходить під впливом сухого та спекотного повітря. У денні години температура піднімається до +34°C, ніч залишається теплою. Небо ясне, опадів не прогнозують, атмосферний тиск поступово знижується, вітер слабкий і без різких поривів.

3 липня утримується спекотний режим. Повітря прогрівається до близько +35°C, зберігається стабільна сонячна погода протягом усього дня. Хмарність мінімальна, погодні умови залишаються сухими та стійкими.

4 липня відбувається зміна синоптичної ситуації. Після ясного ранку вдень формується хмарність, а ближче до вечора прогнозують дощі. Температура залишається високою, однак з’являється нестабільність у повітряних масах.

5 липня характеризується помітним похолоданням. Максимальні значення знижуються до +20°C. Протягом доби переважає щільна хмарність, у ранковий період фіксують дрібні опади, які поступово слабшають до вечора.

6 липня стає більш вологим етапом тижня. Опади спостерігаються вночі та вранці, вдень дощ слабшає, а ближче до завершення доби майже припиняється. Повітря прохолодне, вологість підвищена, вітер посилюється.

7 липня зберігається нестійкий фон. Хмари закривають небо зранку і тримаються до вечора, у другій половині дня знову повертаються дощові процеси. Температурні значення помірні, без різких коливань.

8 липня погода стає більш стабільною, але не повністю сухою. Ранок ясний, проте вдень знову формується хмарність, яка зберігається до вечора. Опади цього дня не очікуються, хоча повітря залишається вологішим, ніж на старті періоду.

Таким чином, прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 2 по 8 липня демонструє класичний літній контраст: початок зі спекою, середина з дощами та грозовими процесами, завершення — з поступовим вирівнюванням температурного фону.

Джерело: Синоптик

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