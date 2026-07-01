Жителям області рекомендують заздалегідь зарядити мобільні телефони через графіки відключення світла в Одеській області на 2 липня.

Жителів Одеської області попередили про відключення світла, які заплановані на 2 липня через проведення ремонтних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Жителям області рекомендують заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати години знеструмлень під час планування справ. Після завершення робіт подачу електроенергії обіцяють відновити у штатному режимі.

За інформацією місцевих громад, у зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії: 02.07.2026 з 08:00 до 18:00 години за такими адресами:

село Яськи по вулиці: Лесі Українки;

село Троїцьке по вулиці: Зарічна, Затишна, Мала, Меліоративна, Перемоги, Радісна, Тиха, Уютна.

Крім цього, фахівці АТ «ДТЕК» проводитимуть профілактичне обслуговування електромереж, у зв'язку з чим тимчасово припинять електропостачання 02.07.2026 з 08:00 до 19:00 в селах Гонората, Глибочок (вул. Центральна), Нестоїта, Мурована (вул. Центральна), Затишшя (вул. Степова), Климентове.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі проводитиме профілактичні роботи в межах Великобуялицької територіальної громади.

Окремо повідомляється, що в селі Великий Буялик графіки відключення світла діятимуть з 08:00–19:00 години. Під тимчасові обмеження потраплять будинки за адресами:

Болгарська — 219, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 322, 326, 328, 330, 332, 336

Яні — 37, 41, 152, 152А, 156, 158, 160, 166.

Джерело: Яськівська сільська рада

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Великобуялицька сільська рада

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