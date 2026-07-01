Дефіцит продуктів у Миколаївській області та інших регіонах залишається одним із ризиків, за яким уважно стежать.

Дефіцит продуктів у Миколаївській області може стати однією з тем найближчих місяців на тлі прогнозів щодо ситуації на молочному ринку України, передає видання Politeka.

Експерти попереджають про можливе подорожчання окремих товарів, хоча масового зникнення продукції з полиць поки не очікують.

В «Асоціації виробників молока України» пояснюють, що на галузь впливають одразу кілька чинників. Серед них — наслідки війни, здорожчання пального через загострення ситуації на Близькому Сході та збільшення витрат на виробництво кормів.

Такі зміни позначаються на роботі фермерських господарств. Через вищу собівартість і нижчі закупівельні ціни виробники скорочують обсяги сировини, що впливає на весь ланцюг виготовлення молочної продукції.

За словами заступниці генерального директора асоціації Олени Жупінас, різкого стрибка вартості найближчим часом не прогнозують. Водночас восени окремі категорії можуть зрости в ціні приблизно на 15–25%.

Фахівці також не виключають нестачі сирого молока через зниження виробництва. Однак, як наголошують у галузі, це не означає, що споживачі зіткнуться з порожніми полицями магазинів.

Експерти пояснюють, що значна частина української сировини нині використовується для виготовлення продукції, яка постачається за кордон. Якщо обсяги виробництва скоротяться, насамперед зменшиться експорт, тоді як внутрішній ринок залишиться забезпеченим необхідними товарами.

Попри це, дефіцит продуктів у Миколаївській області та інших регіонах залишається одним із ризиків, за яким уважно стежать виробники, торговельні мережі й аналітики аграрного сектору.

Джерело: fakty

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