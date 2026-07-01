Як свідчать дані популярних платформ все більше можна знайти роботу для пенсіонерів в Запоріжжі.

У Запоріжжі роботодавці дедалі активніше відкривають вакансії та пропонують роботу, орієнтовану на українських пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Як свідчать дані популярних платформ із пошуку роботи, на ринку праці зростає кількість пропозицій, доступних для пенсіонерів. Йдеться переважно про посади, які не вимагають спеціальної профільної освіти або значного професійного досвіду, що розширює можливості працевлаштування для старшого покоління.

Оголошено про відкриття вакансії продавця-касира. Пропонується робота, яка оплачується зарплатою у розмірі від 18 000 до 24 000 гривень.

Основні обов’язки працівника передбачають обслуговування відвідувачів закладу, консультування щодо асортименту випічки та супутньої продукції, прийом і обробку замовлень, роботу з касовим апаратом і проведення розрахунків із клієнтами. Окрему увагу приділяють дотриманню санітарних норм та стандартів безпеки на робочому місці.

Серед вимог до кандидатів — бажання працювати та розвиватися, відповідальність, уважність, а також комунікабельність і ввічливість у спілкуванні з клієнтами.

Роботодавець пропонує низку переваг, зокрема оплачуване навчання та підтримку наставника на етапі адаптації. Важливою умовою є зручне розташування робочих місць — мережа відкриває пекарні в різних районах міста, що дозволяє обрати локацію поблизу дому.

Також компанія гарантує своєчасну виплату заробітної плати двічі на місяць, гнучкий графік роботи (4/2, 2/2, 3/3 з 07:00 до 21:00), корпоративні знижки на продукцію, бонусну програму «Приведи друга», а також дружню атмосферу та можливості кар’єрного зростання.

Нова робота доступна для пенсіонерів в Запоріжжі. Відкрито набір працівників на посаду контролер-приймальник брухту, за яку готові платити від 19 500 – 25 000 грн.

Серед переваг роботи в компанії — своєчасна заробітна плата, часткова компенсація харчування та витрат на медичний огляд, організований доїзд до місця роботи, а також наявність укриттів і можливість безкоштовного відвідування спортзалу. Також працівникам надається бронювання.

Від кандидатів очікують базового розуміння видів металобрухту, його якості та рівня засміченості, уважності та готовності працювати на відкритому повітрі. Компанія готова навчати новачків, однак базові знання вважаються перевагою. Робота передбачає графік 5/2.

До обов’язків працівника входитиме оцінка лому кольорових металів за якістю та кількістю, зважування транспорту з брухтом, фіксація даних, а також візуальний контроль і визначення типу та засміченості матеріалу.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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