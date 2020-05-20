Україна частково відкриває кордони, закриті із-за карантину

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні в середу, 20 травня.

Уряд погодив відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою.

"Проектом передбачається відновити рух в 66 пунктах пропуску на кордоні з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проекту відновить повноцінну рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словацькою республікою, Румунією і Молдовою. Залишаються тимчасово закопаними пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю через епідемічної ситуації", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 22 травня може заробити міжнародне залізничне і автомобільне пасажирське сполучення.

Також раніше повідомлялося, що в питанні запуску міжнародних авіарейсів Україна буде орієнтуватися на країни Європи, а там озвучують дату 15 червня.

Також, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко серед головних умов відновлення авіасполучення з країнами ЄС назвав заповненість ліжок хворими на вірусну хворобу не вище 50%.

Вже зараз деякі країни частково відновили авіаперевезення. Наприклад, «Чеські авіалінії» з 24-25 травня запустять авіасполучення з Києвом та Одесою. Крім цього, авіакомпанія Lufthansa заявила про готовність здійснювати рейси з Києва.

Нагадаємо, що Україна на порозі туристичного буму: "Приїде 5 мільйонів".

А ще Politeka писала, що звичний відпочинок влітку скасовується, МЗС України і лікарі зробили заяву: «я Боюся, що…».

Також Politeka повідомляла, що в Україні запускають транспорт і не тільки: термінове заяву Моз.