Спливли подробиці про комбата батальйону «Луганськ-1» Сергія Губанова, який загинув на Донбасі

Як стало відомо раніше, окупанти підірвали міну на шляху проходження бойової патрульної групи українських бійців. В результаті вибуху загинув командир добробата МВС «Луганськ-1» полковник поліції Сергій Губанов. У своєму Фейсбук екс-народний депутат Тетяна Чорновол розповіла про те, що саме комбат був метою бойовиків.

«Це дуже велика втрата для країни. Він був унікальний командир. Поліцейське патрулювання «нульовки» Луганщини здійснював його батальйон «Луганськ-1». Тому лінія фронту на Луганщині в кілька разів більш упорядкована, надійніше, і не така дірява, як в Донецькій області», - підкреслила вона.

Чорновол зазначила, що тільки завдяки професіоналізму Губанова і його команди розділ лінії фронту в Станиці Луганській і Золотому не став катастрофою.

«Тому розумієте, як за ним полювали вороги - він у них був кісткою в горлі ... Як тепер без нього?...», - поцікавилася Чорновол.

Вона розповіла, що як українському патріоту з Луганська комбатові довелося пройти через багато що. Однак, якщо «підвали сепарів» були легким випробуванням, то набагато важче Сергію було перенести той факт, що його батьки встали на бік ворога, залишилися в окупованому Луганську і відмовилися від сина.

«Війна декілька разів розривала його на шматки», - написала екс-нардеп.

Вона також додала, що насправді комбат батальйону «Луганськ-1» був дуже благородною людиною.

Нагадаємо, Україна втратила легендарного комбата, за життя його побратимів йде боротьба.

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