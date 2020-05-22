На сайті системи електронних торгів арештованим майном (РАХУНКАХ) Міністерство юстиції продає за борги породистих собак

Аукціон запланований 22 травня на "РАХУНКАХ". Лот - пітбультер'єр. Зазначено, що собаку заарештували разом із майном боржника в 2019 році Лиманським міськвідділом виконавчої служби в Донецькій області. Стартова ціна собаки 112,5 гривень, але поки ніхто не залишив заявку на участь в торгах.

Українців ці факти привели в замішання і лють - їх обуренню не було меж.

"Сподіваюся, що це прикол якийсь", "Так і до рабів дійдуть", "А далі що, дітей продавати?", "А завтра скажуть нирку віддай, а потім і дитину на органи?" "Догхантери при владі", "Я в розпачі! Як так? Це не гуманно! Їм легше якщо вони отримають 112 гривень, або навіть 1300? І де ж дно кінець кінцем? Скоро дітей будуть конфісковувати?", - писали в мережі.



Що найстрашніше, це не єдиний випадок.



На днях Мін'юст продав на аукціоні руду вівчарку жителя Ізмаїла за 500 гривень.

Суд описав і заарештував майно боржника ще 8 квітня. Тварину конфіскували за 2 тижні до торгів і виставили на аукціон.

Пса хотіли придбати 4 учасники торгів, але троє не сплатили гарантійний внесок і «лот» дістався переможцю, що запропонував мінімальну суму за собаку".

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