Українських школярів чекають великі нововведення вже у вересні

Так, т. в. о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій розповіла, що з вересня у школах збережуться технології дистанційного навчання, а також будуть використовуватися технології змішаного навчання, яке практикувалося в період карантину. Таку заяву вона зробила в ефірі одного з українських телеканалів.

«Я думаю, що технології дистанційного навчання будуть використовувати в школі більше, і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто, будуть поєднуватися і класно-урочна система і технології змішаного навчання. З вересня місяця, я думаю, що вони будуть краще використовуватися в наших школах», − повідомила в. і. о. міністра.

Вона розповіла про так званому «коректує навчанні». Вчителі перевірять, як школярі засвоїли матеріал під час карантину. Акцентується, що тут буде індивідуальний підхід.

Наголошується, що Міністерство освіти не встановлює строки, але цю роботу передбачають зробити у вересні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента Володимира Зеленського так перейнялися проектом онлайн-навчання, що вирішили продовжити його на весь навчальний рік.

Так, заступник голови ВП Юрій Костюк заявив, що онлайн-школу потрібно вести цілий навчальний рік і для всіх класів без винятку. Однак програму потрібно підготувати краще.

Він зазначив, що це можна зробити на Youtube-каналі Міносвіти, де вже є більше 200 тисяч передплатників.

Нагадаємо про ймовірну скасування уроків історії України: у мережу потрапив скандальний документ "Слуги" Брагара, «це дно».

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