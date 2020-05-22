Українських школярів чекають великі нововведення вже у вересні
Так, т. в. о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій розповіла, що з вересня у школах збережуться технології дистанційного навчання, а також будуть використовуватися технології змішаного навчання, яке практикувалося в період карантину. Таку заяву вона зробила в ефірі одного з українських телеканалів.
«Я думаю, що технології дистанційного навчання будуть використовувати в школі більше, і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто, будуть поєднуватися і класно-урочна система і технології змішаного навчання. З вересня місяця, я думаю, що вони будуть краще використовуватися в наших школах», − повідомила в. і. о. міністра.
Вона розповіла про так званому «коректує навчанні». Вчителі перевірять, як школярі засвоїли матеріал під час карантину. Акцентується, що тут буде індивідуальний підхід.
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Наголошується, що Міністерство освіти не встановлює строки, але цю роботу передбачають зробити у вересні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента Володимира Зеленського так перейнялися проектом онлайн-навчання, що вирішили продовжити його на весь навчальний рік.
Так, заступник голови ВП Юрій Костюк заявив, що онлайн-школу потрібно вести цілий навчальний рік і для всіх класів без винятку. Однак програму потрібно підготувати краще.
Він зазначив, що це можна зробити на Youtube-каналі Міносвіти, де вже є більше 200 тисяч передплатників.
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