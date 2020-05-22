Письменниця Оксана Забужко закликала українців не соромитися української мови

Слова її звернення призводить ZiK.

“Дорогі україномовні співвітчизники, по-моєму, ви ще не зрозуміли: вперше з 1927 року вас захищає закон. Навіть якщо це поки тільки символічний капітал – це капітал. І колосальний. І всім нам, як громадянам (незалежно від того, в якому хто мові народжений), ще належить навчитися ним користуватися", - зазначила письменниця.

За словами Забужко, почати варто з того, що припинити виправдовуватися за свою україномовність.

"Ви у своєму праві, і нічого не треба доводити – це ваш будинок, і це ваша мова: та сама, за яку ще недавно розстрілювали, а зовсім недавно, вже на нашій пам'яті – сміялися", - нагадала вона.

"Давайте просто поставимо окрему свічку - за душі всіх, її загиблих за останні півтора століття: схоже, у Бога на нашу мову був/є якийсь окремий серйозний план", - вважає Забужко.

А ось для тих, хто не згоден з цим вона зробила окрему пропозицію:

"А кому це (українська мова - ред.) не подобається - ну так ніхто тут силою не тримає: світ широкий, рейсів з України багато, он у Борисполі, кажуть, новий термінал відкривають - які проблеми, щасливої дороги і гарного лету!", - заключила вона.