Письменниця Оксана Забужко закликала українців не соромитися української мови
Слова її звернення призводить ZiK.
“Дорогі україномовні співвітчизники, по-моєму, ви ще не зрозуміли: вперше з 1927 року вас захищає закон. Навіть якщо це поки тільки символічний капітал – це капітал. І колосальний. І всім нам, як громадянам (незалежно від того, в якому хто мові народжений), ще належить навчитися ним користуватися", - зазначила письменниця.
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За словами Забужко, почати варто з того, що припинити виправдовуватися за свою україномовність.
"Ви у своєму праві, і нічого не треба доводити – це ваш будинок, і це ваша мова: та сама, за яку ще недавно розстрілювали, а зовсім недавно, вже на нашій пам'яті – сміялися", - нагадала вона.
"Давайте просто поставимо окрему свічку - за душі всіх, її загиблих за останні півтора століття: схоже, у Бога на нашу мову був/є якийсь окремий серйозний план", - вважає Забужко.
А ось для тих, хто не згоден з цим вона зробила окрему пропозицію:
"А кому це (українська мова - ред.) не подобається - ну так ніхто тут силою не тримає: світ широкий, рейсів з України багато, он у Борисполі, кажуть, новий термінал відкривають - які проблеми, щасливої дороги і гарного лету!", - заключила вона.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.