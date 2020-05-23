Що потрібно знати пасажирам

Українців будуть по-новому возити в наземному транспорті в умовах адаптивного карантину

Про це йдеться в новій постанові МОЗ, передає Politeka.net.

Як відомо, з 22 травня в Україні почали роботу міські, приміські та внутрішньообласні повідомлення.

Через це Міністерство охорони здоров'я розробило особливі рекомендації для пасажирських автоперевезень в умовах пандемії.

Всі головні нюанси перераховані в постанові №23 від 21 травня, яка була розроблена головним санлікарем Віктором Ляшком.

Зокрема, перед початком робочого дня водії зобов'язані проходити термометрію і до роботи не допустять тих, у кого є ознаки ГРВІ і температура вище 37,2.

Перед кожним рейсом транспортний засіб підлягає дезінфекції, а біля дверей повинні розмістити антисептик. Массочный режим торкнеться водіїв, кондукторів та пасажирів.

Дистанція між водієм і пасажиром повинна бути мінімум 1 метр або фізичний бар'єр (перегородка), а кількість пасажирів у салоні не повинно перевищувати число сидячих місць.

Зали очікування на автостанціях працювати поки не будуть, а в таких приміщеннях можна перебувати одній людині на 10 квадратних метрів площі залу обслуговування пасажирів. Крім цього, керівництво автостанцій не повинні допускати скупчення черг перед касами заради безпеки клієнтів.

Додамо, що з 1 червня в Україні поновлюються пасажирські залізничні перевезення у дальньому напрямку. Цю інформацію вже підтвердив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.

У поїздах "Укрзалізниці" будуть діяти схожі обмежувальні заходи: скринінг і наявність медичних масок.

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