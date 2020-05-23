На ранок суботи, 23 травня, в Україні до ослаблення карантину не готові 9 областей

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з показників епідемічної ситуації в регіонах, розміщених на сайті Міністерства охорони здоров'я.

В якості показників братися до уваги: інцидентність, завантаженість ліжок та кількість тестів на коронавірус.

Як вказано в списку, до другого етапу ослаблення карантину не готові такі області:

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  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Ровеннская область;
  • Чернівецька область.

Нагадаємо, що вже 22 травня в Україні запрацював весь наземний транспорт, з 25 травня розпочне роботу метрополітен, а з 1 і 15 червня - залізниця і авіасполучення.

Але життя все одно більше не буде колишньою, оскільки в транспорті діятимуть різні обмеження.

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В наземному транспорті дозволять перевозити пасажирів строго по сидячих місць. Не вирішено питання з підвищенням тарифів серед приватних перевізників, які стверджують, що працюють у збиток.

Раніше Віктор Ляшко повідомив, що Кабмін ввів обмеження на транспорт і прогулянки зовсім не для того, щоб уберегти українців від зараження, а щоб посіяти страх.

"Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більш психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантин. Відчуття тривоги. Завдяки цьому психологічного ефекту у людей з'являлося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів", - заявив заступник міністра.

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