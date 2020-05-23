На ранок суботи, 23 травня, в Україні до ослаблення карантину не готові 9 областей
Як передає Politeka.net, про це стало відомо з показників епідемічної ситуації в регіонах, розміщених на сайті Міністерства охорони здоров'я.
В якості показників братися до уваги: інцидентність, завантаженість ліжок та кількість тестів на коронавірус.
Як вказано в списку, до другого етапу ослаблення карантину не готові такі області:
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- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Ровеннская область;
- Чернівецька область.
Нагадаємо, що вже 22 травня в Україні запрацював весь наземний транспорт, з 25 травня розпочне роботу метрополітен, а з 1 і 15 червня - залізниця і авіасполучення.
Але життя все одно більше не буде колишньою, оскільки в транспорті діятимуть різні обмеження.
В наземному транспорті дозволять перевозити пасажирів строго по сидячих місць. Не вирішено питання з підвищенням тарифів серед приватних перевізників, які стверджують, що працюють у збиток.
Раніше Віктор Ляшко повідомив, що Кабмін ввів обмеження на транспорт і прогулянки зовсім не для того, щоб уберегти українців від зараження, а щоб посіяти страх.
"Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більш психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантин. Відчуття тривоги. Завдяки цьому психологічного ефекту у людей з'являлося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів", - заявив заступник міністра.
Нагадаємо, карантин продовжили до 22 травня, але не для всіх: кому дозволили працювати з 11 травня, повний список.
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