На ранок суботи, 23 травня, в Україні до ослаблення карантину не готові 9 областей

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з показників епідемічної ситуації в регіонах, розміщених на сайті Міністерства охорони здоров'я.

В якості показників братися до уваги: інцидентність, завантаженість ліжок та кількість тестів на коронавірус.

Як вказано в списку, до другого етапу ослаблення карантину не готові такі області:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Ровеннская область;

Чернівецька область.

Нагадаємо, що вже 22 травня в Україні запрацював весь наземний транспорт, з 25 травня розпочне роботу метрополітен, а з 1 і 15 червня - залізниця і авіасполучення.

Але життя все одно більше не буде колишньою, оскільки в транспорті діятимуть різні обмеження.

В наземному транспорті дозволять перевозити пасажирів строго по сидячих місць. Не вирішено питання з підвищенням тарифів серед приватних перевізників, які стверджують, що працюють у збиток.

Раніше Віктор Ляшко повідомив, що Кабмін ввів обмеження на транспорт і прогулянки зовсім не для того, щоб уберегти українців від зараження, а щоб посіяти страх.

"Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більш психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантин. Відчуття тривоги. Завдяки цьому психологічного ефекту у людей з'являлося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів", - заявив заступник міністра.

Нагадаємо, карантин продовжили до 22 травня, але не для всіх: кому дозволили працювати з 11 травня, повний список.

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