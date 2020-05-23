Розбірки під Києвом між компанією дорослих і підлітків обернулися трагедією, загинув ветеран війни на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Так, інцидент стався в ніч на 23 травня на центральній вулиці Вишгорода. Між компанією дорослих, де знаходився ветеран Ігор Корнієнко та підлітками спалахнув словесний конфлікт, який переріс у бійку.

«Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив біля свого супротивника в сумці зброя. Вихопив його і зробив прицільний постріл. В цей час один з компанії стрілка вдарив іншого чоловіка, який втратив свідомість. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку. Прийшовши в себе, травмований чоловік викликав правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що з-за отриманого поранення ветеран АТО помер на місці. Співробітникам правоохоронних органів вдалося вилучити зброю злочину – карабін і патрони.

Правоохоронцям вдалося затримати банду винуватців. Троє з них виявилися неповнолітніми: від 15 до 17 років. Ще одному було 19 років.

Підозрюють у вбивстві 16-річний підліток, який тимчасово проживає в Сумській області.

Самому загиблому було усього 45 років.

Як повідомив колишній парламентарій Ігор Мосійчук, загиблий Ігор Корнієнко працював охоронцем і в той момент повертався з роботи.

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