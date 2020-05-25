Стало відомо, за яких умов українці зможуть відвідувати спортивні зали

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, спортивні зали в Україні в умовах адаптивного карантину офіційно відкриються вже 1 червня.

Але в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що спортзали будуть функціонувати за умови виконання низки вимог.

В першу чергу, відвідувати спортзали з 1 червня можна буде не більше, ніж 10 людей одночасно. МОЗ рекомендує щоденно вимірювати температуру працівникам і всім відвідувачам без винятку.

Крім цього, у спортзалах припускається знаходження тільки 1 людину на 10 квадратних метрах, а керівництво закладу зобов'язано заздалегідь розмістити скрізь антисептики і паперові рушники.

Також у МОЗ заборонили користуватися багаторазовими тканинними рушниками, розміщувати в спортзалах реклами/журнали; проводити групові заняття для більше 10 осіб та для дітей у віці до 14 років.

Більш того, відвідувачі спортзалів зі стажем можуть забути про відвідування басейну, спа та масажних кабінетів.

Раніше ми розповідали, що в Києві запустили метрополітен. У розпорядженні КМДА сказано, що в метро не будуть пускати пасажирів без масок і з симптомами ГРВІ. Вагони метрополітену повинні дезінфікувати під час заходу поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування.

При виявленні симптомів ГРВІ співробітники метро повинні провести температурний скринінг, а пасажирів, у яких виявлять температуру тіла вище 37,2 градуса, не пустять у вагони.

Між пасажирами у чергах до каси і терміналів самообслуговування, на платформах і у вестибюлях станцій зобов'язані забезпечити відстань в 1,5 метра.

Як повідомляла Politeka, правила проїзду в транспорті змінилися, з'явився важливий документ МОЗ: "Працювати поки не будуть..."

Також Politeka писала, що прослабление карантину скасовується, в Кабміні прийняли несподіване рішення