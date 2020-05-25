Стало відомо, за яких умов українці зможуть відвідувати спортивні зали
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, спортивні зали в Україні в умовах адаптивного карантину офіційно відкриються вже 1 червня.
Але в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що спортзали будуть функціонувати за умови виконання низки вимог.
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В першу чергу, відвідувати спортзали з 1 червня можна буде не більше, ніж 10 людей одночасно. МОЗ рекомендує щоденно вимірювати температуру працівникам і всім відвідувачам без винятку.
Крім цього, у спортзалах припускається знаходження тільки 1 людину на 10 квадратних метрах, а керівництво закладу зобов'язано заздалегідь розмістити скрізь антисептики і паперові рушники.
Також у МОЗ заборонили користуватися багаторазовими тканинними рушниками, розміщувати в спортзалах реклами/журнали; проводити групові заняття для більше 10 осіб та для дітей у віці до 14 років.
Більш того, відвідувачі спортзалів зі стажем можуть забути про відвідування басейну, спа та масажних кабінетів.
Раніше ми розповідали, що в Києві запустили метрополітен. У розпорядженні КМДА сказано, що в метро не будуть пускати пасажирів без масок і з симптомами ГРВІ. Вагони метрополітену повинні дезінфікувати під час заходу поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування.
При виявленні симптомів ГРВІ співробітники метро повинні провести температурний скринінг, а пасажирів, у яких виявлять температуру тіла вище 37,2 градуса, не пустять у вагони.
Між пасажирами у чергах до каси і терміналів самообслуговування, на платформах і у вестибюлях станцій зобов'язані забезпечити відстань в 1,5 метра.
Як повідомляла Politeka, правила проїзду в транспорті змінилися, з'явився важливий документ МОЗ: "Працювати поки не будуть..."
Також Politeka писала, що прослабление карантину скасовується, в Кабміні прийняли несподіване рішення