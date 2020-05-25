У Мінінфраструктури пояснили, чому ще не відновили продаж залізничних квитків і чого саме доводиться чекати

Як передає Politeka.net, в телеграм-каналі міністерства повідомили, що "Укрзалізниця почне продажі квитки, як тільки отримає рішення від усіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій". А поки у відомстві чекають цього рішення.

До цього в Мінінфраструктури інформували українців, що після завершення карантину не планується підвищення вартості залізничних квитків. Зазначалося, що перевізники повинні забезпечити доступні ціни, щоб швидше відновити роботу транспорту і подолати можливі психологічні бар'єри у пасажирів.

Раніше ми писали, Укрзалізниця оголосила про відновлення пасажирських перевезень, в тому числі і дальнього сполучення, з 1 червня 2020.

"Вже з 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів", - звертали увагу українців в Мінінфраструктури.

Нагадаємо, 25 травня в Україні запустили метро. Правда, працює цей вид громадського транспорту тепер з новими правилами.

Всім пасажирам, необхідно використовувати засоби індивідуального захисту – маски або респіратори, а також дотримуватися дистанції в півтора метра у вестибюлях, чергах до кас і терміналах самообслуговування, а також на платформах.

"У випадку ознак ГРВІ не користуватися метро", – категорично заявив голова МОЗ Максим Степанов.

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