У Львові померла лікар, яка лікувала українців від "китайського" вірусу

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сторінці Львівської міської лікарні в Facebook.

"Дуже сумна новина... гірко, прикро, боляче... Сьогодні не стало нашої колеги, лікаря - анестезіолога Ірини Федоришин Михайлівни. В ЛОКЛ пропрацювала понад 37 років. Їй було 64", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що з початку травня вона перебувала на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні, згодом її стан погіршився, була переведена в реанімаційне відділення і підключена до апарату ШВЛ.

"На превеликий жаль, поєдинок з хворобою не вдалося виграти, на жаль життя не повернути...Вона рятувала людські життя багато років поспіль, а її врятувати не вдалося, попри всі зусилля. Співчуваємо рідним, друзям, колегам, тим, з ким багато років поспіль працювала в реанімаційних залах і операційних, тим, хто знав і хто любив, всієї медичної громадськості ЛОКЛ. ", - повідомили колеги Ірини Михайлівни.

Раніше ми повідомляли, що в Кіровоградській області від вірусу помер 63-річний лікар дитячої обласної лікарні з Кропивницького, а раніше хвороба забрала життя його старшого брата, який також працював лікарем.

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