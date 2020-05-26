Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан може поплатитися за витівку з козою в зоопарку

Як повідомляє Politeka.net, адвокат Олексій Шевчук ініціював проти нього кримінальне провадження, про що написав на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні Андрій Богдан відправився в Київський зоопарк, який щойно відкрився після карантину. У мережі з'явилося відео, як екс-голова ВП б'є козу по голові і смикає його за роги.

Олексій Шевчук вважає, що Андрія Богдана слід притягнути до кримінальної відповідальності "за жорстоке поводження з тваринами". Автор ініціативи підкреслив: "Чекаємо на реакцію поліції".

Користувачі соціальної мережі відреагували на можливе переслідування Богдана. Багато українців вважають, що йому варто відповісти за свої дії в зоопарку:

"Отшлепает Андрій когось ще", "По справах йому. Треба думати, перш ніж щось зробити публічно, особливо перед дітьми"; "Хайпить шкідливо"; "Богдан веде себе як бидло"; "Все правильно!!! Цей виродок так на камеру зробив, а що він виконує без публіки, у* - пліч. Це його треба в зоопарк і по вухах плескати, поки не відпадуть".

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