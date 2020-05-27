З'явилося уточнення щодо безкоштовних послуг, які українці можуть отримати у зв'язку з поширенням китайського вірусу
Про це у вівторок, 26 травня, повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я України (НСЗУ).
Так, пацієнти, які підхопили заразу, безкоштовно проходять тестування методом ПЛР мобільною бригадою, за станом здоров'я - екстрена та стаціонарну медичну допомогу.
При цьому мобільна бригада має все необхідне для взяття мазків у пацієнта вдома і транспортування їх у лабораторію. Також, ні засоби індивідуального захисту медпрацівника, ні бензин для машини пацієнт не оплачує з власної кишені.
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Наголошується, що зробити тест на китайський вірус можна тільки за направленням сімейного лікаря, лікуючого лікаря або лікаря-консультанта екстреної медичної допомоги або регіональної гарячої лінії.
Що стосується екстреної допомоги, то, за інформацією НСЗУ, бригада ЕМП повинен оцінити стан здоров'я пацієнта на місці виклику і при необхідності транспортувати його в лікарню, визначену у регіоні для лікування пацієнтів з коронавирусной хворобою. Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, бригада ЕМП надає йому необхідну медичну допомогу, рекомендації щодо самоізоляції та направлення на тестування для мобільної бригади.
Крім того, для пацієнтів з китайським вірусом передбачено ряд безкоштовних послуг в стаціонарі:
- тестування на SARS-Co-V-2;
- лабораторні та інструментальні дослідження (ЕКГ, загальний клінічний аналіз крові і сечі, біохімічний аналіз крові, визначення рівня глюкози крові);
- медична допомога відповідно до галузевих стандартів;
- кисневу підтримку;
- інтенсивну терапію і підключення до ШВЛ і ЭКМО при необхідності;
- знеболювання і медикаментозну терапію;
- консультації лікарів інших спеціальностей тощо.
Наголошується, що НСЗУ вже виплатила 162 944 463 грн за надання допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19.
Відзначимо, в Україні 26 стартувало масове тестування на антитіла до коронавирусу.
Для цього проводять імуноферментний аналіз (ІФА) — це імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів шляхом реакції антиген-антитіл.
Вартість одного такого тесту становить близько 250 гривень. Медикам їх роблять безкоштовно.
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