В Моз назвали дату відновлення пасажирського авіасполучення в Україні

Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в середу, 27 травня.

Згідно із заявою, Україна може відновити пасажирське авіасполучення з 15 червня 2020 року.

При цьому отчается, що українців, які повертатимуться з-за кордону зобов'яжуть сидіти вдома 14 днів.

"Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно з планом виходу з карантину, воно почнеться з 15 червня, але хочу нагадати, що при поверненні людини з іншої країни він повинен піти на самоізоляцію, встановивши додаток "Дія вдома, і бути там 14 днів", - заявив міністр.

Також Степанов зазначив, що незважаючи на адаптивний карантин українці можуть виїхати в країни ЄС і Білорусь на автомобільному транспорті.

Нагадаємо, 20 травня Кабмін дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску на кордоні України з Молдовою та ЄС.

«Реалізація проекту відновити повноцінний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словацькою республікою, Румунією і Молдовою. Залишаються тимчасово закопаними пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю через епідемічної ситуації ", - заявив під час засідання міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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