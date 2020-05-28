Циклон не поспішає залишати територію України, тому погода у п'ятницю, 29 травня, буде дощовою у більшості регіонів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Основний дощової удар очікується на Заході, Півночі і Сході. При цьому супроводжувати їх будуть грози, а можливо і град.

Прояснення в п'ятницю вірогідні уздовж зони Суми-Полтава-Дніпро-Миколаїв-Херсон.

Температура вночі очікується +9 +14 градусів, на Сході та Півдні +12 +16 градусів.

Вдень 29 травня в західних областях похолоднішає до +13 +17 градусів.

У більшості областей України завтра +15 +21 градус, на сході і в Дніпрі з районами +20 +24 градуси.

У Києві в п'ятницю буде переважати волога погода. Однак у бачити ясне небо буде більше шансів, ніж у четвер.

Вночі в столиці +12 градусів, завтра вдень тепло, до +19 градусів.

На розслаблятися рано, 30 травня Україну накриє черговий циклон.

Діденко зазначила, що червень принесе в Україну справжнє літнє тепло - 4 числа повітря прогріється до плюс 28 градусів.

Разом з тим, кінець весни і початок літа в Україні будуть дощовими, місцями з грозами.

Такі різкі коливання температури і дощова погода може викликати сонливість у метеочутливих людей, попередила синоптик.

Крім того, при екстремальних термічних перевантаженнях у людини спостерігається порушення кровообігу та перевантаження роботи центрів центральної нервової системи.

Нагадаємо, що погода в Україні остаточно злетіла з котушок, в мережі з'явилося фото травневого снігу.

Як повідомляла Politeka, погода нарешті пощадить Україну, чекати залишилося недовго: "до +30".

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