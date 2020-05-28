Міністерство юстиції України на цьому тижні запускає проект зі скорочення в'язниць

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю виданню Mind.

За його словами, в Україні жодна в'язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.

"Не в'язниці переповнені, а СІЗО: Київ, Одеса, Херсон, де наповнення часто більше 100%. Майже ні одна в'язниця не заповнена на 100%, тому є потенціал для їх закриття. Перший етап запустимо на цьому тижні і оголосимо список з дев'яти в'язниць, де стартує процес заморожування (звільнення персоналу, вивезення засуджених в інші місця утримання)", - повідомив міністр.

Крім того, він підкреслив, що міністерство не може собі дозволити утримання в'язниці, яка завантажена на 30-40%.

Українці таку новину сприйняли з тривогою.

"А решти пропише у себе вдома!", "Скоротили б хоч трохи безглуздих міністрів, більше б толку було.", "До себе додому нехай їх забере, і буде клас, прибирати, прати, охоронці безкоштовні будуть.", "Рятуйтеся хто може! На вулицю ніхто носа не висуне!! Влада розпустить з в'язниць собі подібньих! Влада краде з державного корита, а їх пахани - у простого дядька! Життя - малина червона: прекрасна!!", "Вони вже всіх пересаджали","Нарешті розстріл запровадять", " Невже садити нікого? Україні треба орендувати острів у Тихому океані і садити туди всіх корупціонерів. Ось тоді і можна скоротити в'язниці", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, міністр Малюська захотів взяти на роботу довічно ув'язнених: "місце не у в'язниці, а серед нас".

Як повідомляла Politeka, "роботодавець довічно ув'язнених" Малюська опинився в топі найбагатших міністрів.

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