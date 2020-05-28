Віддав своє життя за те, у що вірив і чим жив - за мир і свободу України

У четвер, 28 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі пішов з життя командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади підполковник Юрій Межаков

Про це йдеться в повідомленні на сторінці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади в Facebook.

"Зупинилося серце патріота, воїна, захисника Вітчизни... Він віддав своє життя за те, у що вірив і чим жив - за мир і свободу України, за гідність і свободу українського народу... Весь особовий склад бригади у скорботі низько схиляє голову і висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Знаходимося в скорботі разом з вами. Спочивай з миром... Вічна пам'ять Герою", - йдеться в повідомленні.

Українці також висловлюють співчуття рідним і друзям героя.

«Вічний спокій», «Вічна пам'ять, братику», «Вічна світла пам'ять. Співчуття рідним», «Небеса забирають кращих», «Вічна пам'ять герою», «Світла пам'ять захиснику України. Щирі співчуття рідним і друзям», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, за останню добу бойовики сім разів порушили режим припинення вогню за останню добу, обстрілявши позиції українських захисників з забороненого мінськими домовленостями великокаліберної зброї.

Окупанти стріляли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, які давно повинні були бути відведені від лінії зіткнення, а також з гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, ВСУ потужно помстилися бойовикам на передовій.

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