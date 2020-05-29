"Діти повинні ходити до школи, вчитися, спілкуватися зі своїми однолітками. Батькам, дітям і вчителям дуже важко перебувати на дистанційній освіті. Діти не зможуть отримати повноцінні знання, перебуваючи вдома. Тому народ хоче, щоб влада не прийняла закон про дистанційну освіту", - йдеться в повідомленні.
«Я думаю, що технології дистанційного навчання будуть використовувати в школі більше, і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто, будуть поєднуватися і класно-урочна система і технології змішаного навчання. З вересня, я думаю, що вони будуть краще використовуватися в наших школах», − повідомила в. і. о. міністра.
Також ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про те, що навчальний рік в Україні завершиться дистанційно. Тобто навчальні заклади вже не відкриються цієї весни після ослаблення карантину.
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При цьому Ляшко зазначив, що деякі навчальні заклади все ж відкриються на якийсь час для проведення ЗНО.
«Навчальні заклади вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО », - заявив головний санітарний лікар.
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