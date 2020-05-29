Нагадаємо, раніше в. о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій розповіла, що з вересня у школах збережуться технології дистанційного навчання, а також будуть використовуватися технології змішаного навчання, яке практикувалося в період карантину.

«Я думаю, що технології дистанційного навчання будуть використовувати в школі більше, і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто, будуть поєднуватися і класно-урочна система і технології змішаного навчання. З вересня, я думаю, що вони будуть краще використовуватися в наших школах», − повідомила в. і. о. міністра.

Також ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про те, що навчальний рік в Україні завершиться дистанційно. Тобто навчальні заклади вже не відкриються цієї весни після ослаблення карантину.

При цьому Ляшко зазначив, що деякі навчальні заклади все ж відкриються на якийсь час для проведення ЗНО.

«Навчальні заклади вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО », - заявив головний санітарний лікар.

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