В Україні виникли технічні проблеми зі зв'язком мобільного оператора Vodafone, який нещодавно різко підвищив тарифи

Про проблеми зі зв'язком повідомила прес-служба компанії на сторінці в Facebook.

"Друзі, протягом останньої години в окремих містах можуть бути недоступні голосові послуги. У нас непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним рішенням. Зараз проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, інтернет-мережа повинна працювати в звичайному режимі. Тому поки просимо вас користуватися мессенджерами і іншими засобами зв'язку", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до цього запису абоненти оператора відзначають, що проблеми зі зв'язком у Києві, Чернігові, Запоріжжі, Харкові та інших містах.

У компанії поки не пояснюють, чим викликані збої в послугах, проте раніше Vodafone Україна анонсувала, що з 25 до 31 травня буде проводити планові роботи по модернізації обладнання в ряді областей.

Зазначимо, українців вкрай обурила така ситуація. Абоненти відзначають, що, незважаючи на підняття тарифів, якість зв'язку залишається на дуже низькому рівні, а збої частішають.

«Вже тиждень оператор нормально не працює, залишила купу звернень ні на що не отримала відповіді. Але про те, що піднімають вартість, надіслати повідомлення, не забули», «Якість зв'язку просто жах, перш ніж піднімати тарифи, потрібно подивитися на їх якість», "Ваша компанія повне Дно!", «Тарифи підвищуєте, а якість послуг щораз гірше і гірше! Пора міняти оператора! Але правильніше, вигнати такого оператора з країни!», «Ви що там страх втратили. Тарифи по 200грн це вони вміють робити. А технічні неполадки не можуть вирішити. І ще коменти чистять. Ви так легко не відбудетеся», - пишуть в мережі.

Також абоненти Vodafone Україна вимагають компенсацій: «Вам варто вже подумати про відчутних і значних компенсаторних механізмів для ваших абонентів за доставлені вами незручності, щоб ці самі абоненти хоча б трохи залишилися лояльними до вас», «А як на рахунок компенсації за збій?».

Нагадаємо, раніше Vodafone Україна заявив, що починаючи з 15 травня 2020 року і до кінця поточного місяця почне підвищувати тарифи на мобільний зв'язок, інтернет та супутні послуги.

З 15 травня 2020 зміняться умови тарифних лінійок RED Extra (XS, XS-2, S, M, L), RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+, з 27 травня 2020 року — змінюються умови лінійок Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 і Joice.

В середньому вартість цих тарифів зміниться на 20%.

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