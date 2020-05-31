За день до настання літа в Україні пройшов снігопад

Не по-літньому сувора стихія обрушилася на схили Карпатських гір. Так, 31 травня там пройшов снігопад. Фотографії засніжених гір з'явилися на Фейсбук-сторінці «Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост».

У той час як на решті території України з кожним днем стає все тепліше, в Карпатах все ще панує справжня зима. Так, на високогір'ї земля вкрита снігом, а температури залишаються зі знаком мінус.

«Увага! Значне погіршення погодних умов у високогір'ї. Станом на 7:30 31.05.2020 р. на Піп-Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 20 м. Падає сніг. Вітер південно-західний, 14-15 м/с. Пориви до 20. Температура повітря -4°С», - йдеться в повідомленні рятувальників.

Напередодні погода в горах була не краще. Рятувальники також відзначають, що в останні дні крім снігу на схилах постійно тримається туман і зберігається погана видимість.

Раніше ми писали про ще один снігопад в Україні. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сильний сніг пішов в Карпатах, де снігові надувши місцями досягли 30-40 см. На даний момент в горах дуже погана видимість, а температура повітря опустилася нижче нуля – до -2 градусів. Така погана погода в Карпатах спостерігається вже не перший день. Раніше в мережі писали, що сніжитиме в регіоні початок ще 24 травня.

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