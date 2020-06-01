Україна не буде намагатися створити вакцину від смертоносного китайського вірусу, який вирує в світі

Про плани нашої країни на розробку власної вакцини розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода. Він заявив, що зараз в України немає лабораторних потужностей для роботи над створенням вакцини.

Ляшко уточнив, що Моз уже звертався до Академії медичних наук та Академії наук на тему можливості розробки вакцини, але отримав тільки негативні відповіді. Ляшко уточнив, що для створення вакцини в Україні потрібно спочатку виділити гроші для нарощування лабораторних потужностей, які дозволять проводити такі дослідження.

Незважаючи на те, що на вітчизняну вакцину сподіватися не доводиться, Ляшко уточнив, що Україна повинна формувати колективний імунітет до вірусу штучним шляхом – за допомогою вакцинації.

«Щоб був колективний імунітет, потрібно, щоб 95% людей перехворіли. У нас же іде стратегія стримування. Ми зараз повинні знайти баланс, щоб працювала нормально система охорони здоров'я і паралельно щоб могла відновлюватися економіка. Одне без іншого не спрацює. Сьогодні ми тримаємо ситуацію під контролем. Кількість хворих не перевищує 1%, тому ми не можемо говорити про те, що будемо формувати колективний імунітет», - розповів головний санітарний лікар в ефірі каналу «Україна 24».

Він назвав плани щодо формування колективного імунітету шляхом масового перенесення хвороби «підходом середньовіччя» та підкреслив, що від нього вже відмовилися всі країни, навіть Швеція, яка визнала його помилковим.

«Від нього відмовилися всі, навіть Швеція, яка спочатку збиралася йти таким шляхом, але потім визнала, що він помилковий. Але така практика в минулому. Про колективний імунітет будемо говорити, коли з'явиться вакцина», - заявив Ляшко.

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