"Укрзализныця" різко змінила правила поїздок
Так, українцям відкрили продаж квитків на плацкартні вагони, повідомляє прес-служба УЗ.
При цьому є важливі умови для пасажирів.
54-місцевому вагоні повинно бути не більше 27 пасажирів. Таким чином буде відкрито продаж квитків на два місця в плацкарті з чотирьох зліва і на одне бокове місце в цьому ж "відсіку".
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На даний момент відкрито продаж квитків в 20 плацкартних вагонах у складі поїздів:
№ 98/97 у сполученні Київ - Ковель (10 вагонів);
№ 125/126 Київ - Костянтинівка (три вагони),
№ 10/9 Київ - Маріуполь (один вагон),
№ 102/101 Київ - Херсон (шість вагонів).
Крім того, ті, хто подорожує сім'єю, можуть розміститися в одному купе. Для цього необхідно звернутися до провідника.
Відзначимо, раніше в "Укрзалізниці" заявляли, що у зв'язку з карантинними обмеженнями будуть продавати квитки лише в Інтерсіті, СВ і купе.
Також додамо, що в Мінінфраструктури українцям обіцяли, що ціни на залізничні квитки після карантину підвищуватися не будуть.
Рух далеких і приміських поїздів відновилося в Україні з 1 червня. При цьому поки що можна поїхати не у всі напрямки, із-за ситуації з захворюваністю, поки не відновлені всі маршрути. Зараз почали курсувати 35 маршрутів поїздів.
Потяги їздять у 10 областях: Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій.
При цьому, для поїздок у поїздах діють загальні правила: масковий режим, вимірювання температури, соціальна дистанція. Крім того, у продаж надходить лише 50% квитків.
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