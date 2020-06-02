"Укрзализныця" різко змінила правила поїздок

Так, українцям відкрили продаж квитків на плацкартні вагони, повідомляє прес-служба УЗ.

При цьому є важливі умови для пасажирів.

54-місцевому вагоні повинно бути не більше 27 пасажирів. Таким чином буде відкрито продаж квитків на два місця в плацкарті з чотирьох зліва і на одне бокове місце в цьому ж "відсіку".

На даний момент відкрито продаж квитків в 20 плацкартних вагонах у складі поїздів:

№ 98/97 у сполученні Київ - Ковель (10 вагонів);

№ 125/126 Київ - Костянтинівка (три вагони),

№ 10/9 Київ - Маріуполь (один вагон),

№ 102/101 Київ - Херсон (шість вагонів).

Крім того, ті, хто подорожує сім'єю, можуть розміститися в одному купе. Для цього необхідно звернутися до провідника.

Відзначимо, раніше в "Укрзалізниці" заявляли, що у зв'язку з карантинними обмеженнями будуть продавати квитки лише в Інтерсіті, СВ і купе.

Також додамо, що в Мінінфраструктури українцям обіцяли, що ціни на залізничні квитки після карантину підвищуватися не будуть.

Рух далеких і приміських поїздів відновилося в Україні з 1 червня. При цьому поки що можна поїхати не у всі напрямки, із-за ситуації з захворюваністю, поки не відновлені всі маршрути. Зараз почали курсувати 35 маршрутів поїздів.

Потяги їздять у 10 областях: Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій.

При цьому, для поїздок у поїздах діють загальні правила: масковий режим, вимірювання температури, соціальна дистанція. Крім того, у продаж надходить лише 50% квитків.

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