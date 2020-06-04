Російськомовний чоловік із Краматорська виступив проти української мови у транспорті

Як повідомляє Politeka.net, таку історю розповіла користувачка Фейсбуку Тамара Лозова.

"Їхала до Полтави. Поряд сидів чоловік із Краматорська. Заговорив російською. Посміхнулась, сказала, що не спілкуюсь нею", - пише автор. - "Спочатку зневажливо подивився, а потім сказав уже українською: "Ви як італійці, ті теж не розуміють російської, причому, точно так демонстративно, як і ви. Та й схожі ви на італійку. Ви що, італійка з таким же впертим характертером?" Я знову посміхнулась:"З таким же впертим характером. Тільки я грекиня".

Після цього пассажир заявив, що з українцями, начебто, спілкуватися простіше - "без випєндрьожа переходять на російську". Як заявив чоловік, Тамара зіпсувала йому настрій і нагадала про неприємну історію. Чоловік розповів, як італійці довели його маму до сліз у магазині. Як виявилося, продавці не могли зрозуміти, що жінка хоче купити хліба, і перепитували, вказуючи на товар і казали "пане" - хліб італійською.

"Тож, ніхто її і не ображав, люди в своїй країні говорили своєю державною мовою. Вони не зобов'язані, як і ми, знати російську", - врезонила його автор посту.

Уродженець Донецька також поділився, що поїхав з рідного Краматорська, коли на Україні почалася війна. Його сестра вийшла заміж за італійця, а згодом витягнула в Європу свого брата та мати. Чоловікові довелося вивчити мову, щоб знайти роботу, а мати не захотіла і залишилася сидіти вдома.

"Приїхав у нашу країну - вчи нашу мову, і нікого не цікавить, є у тебе на це бажання чи ні. Хочеш тут жити і працювати - вивчиш. А не хочеш - сиди вдома. Або шуруй назад, туди , звідки приперся", - вивела мораль Тамара.

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