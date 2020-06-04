З першого червня "Укрзалізниця" відновила залізничний рух, однак квитки доступні не всім через ціни

Відомо, що по країні почали курсувати поїзди Інтерсіті, Інтерсіті +, вагони купе і СВ. Вагони курсують у багатьох областях, крім Чернівецької, Вінницької, Львівської, Дніпропетровської та Рівненської, пише РБК. Це пов'язано зі складною епідеміологічною ситуацією в зазначених регіонах.

Квитки в поїздах продають поки тільки на половину місць, в шаховому порядку. Після того, як почали надходити скарги, було додано кілька плацкартних вагонів, де продається тільки половина місць.

Варто відзначити, що ціни на квитки "потягнуть" не всі. Так, наприклад, відправитися з Києва до Харкова можна лише на Інтерсіті + - 1242 гривні/квиток.

Від Києва до Одеси Інтерсіті + - 473 гривні/квиток другий клас, 1214 гривень – перший клас, на фірмовий нічний потяг купе – від 685 гривень, Люкс – 1737 гривень.

Від Києва до Маріуполя, на шосте червня, залишилися вагони Люкс – від 2369 гривень.

З Києва в Івано-Франківськ - нічний поїзд: купе від 806 гривень, Люкс - 2046 гривень. Інтерсіті: у другому класі – 483 гривні, в першому – 972 гривні.

На фірмовий поїзд є тільки квитки в Люксі – від 1863 гривні.

Підкреслимо, що на всю Україну зараз курсують лише 20 плацкартних вагонів: десять - з Києва до Ковеля, три – від Києва до Костянтинівки, один вагон – Київ-Маріуполь, ще шість – від Києва до Херсона. Всі квитки швидко розкупили.

Раніше ми писали, що за новими правилами "Укрзалізниці", хто подорожує сім'єю, можуть розміститися в одному купе. Для цього необхідно звернутися до провідника.

Нагадаємо також, що продаж квитків у касах "Укрзалізниці" розпочалася із запізненням. Так, продаж повинен був початися о 8 ранку 27 травня, однак через техроботи компанії, придбати квитки було неможливо.

У компанії також відразу попередили про те, що незважаючи на ослаблення карантину, для пасажирів будуть існувати деякі обмеження. Так, наприклад, людей не будуть пускати в вагони без захисних масок.

Нагадаємо, запуск продажу квитків на потяги в Україні, що буде з термінами і цінами.

Як повідомляла Politeka, транспорт в Україні не буде колишнім, як підвищаться ціни і нові правила: "Навіть після карантину....".

Також Politeka писала, що "Укрзализныця" запускає поїзди, екстрену заяву: куди можна дістатися з 1 червня.