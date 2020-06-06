Боксер Денис Берінчик розкритикував українців

Жорстку заяву він зробив в ефірі Instagram виданню Sport Arena.

За його словами, в Україні не спостерігається прогресу.

"Деяким країнам по 50-300 років і вони так добре розвиваються, а ми 1500 років живемо і не можемо свої рамси зібрати", - зазначив він.

Крім того, спортсмен засумнівався в розумових здібностях українців.

"Можуть спортсмени змінити ситуацію в країні? Напевно, тільки своєю поведінкою можна врятуватися самій і врятувати тисячі над тобою. А бути біля овець пастухом, якщо самі вівці не хочуть чогось світлого і доброго... Це важко зробити", - заявив він.

Також Берінчик вказав на вплив ТБ на свідомість людей.

"Велика частина нашого населення (українців - ред.) - вона неосвічена, неграмотна, інтелектуально не мислить. Вони навіть розібратися не можуть у багатьох питаннях, що їм підкидає телевізор", - заявив боксер.

Раніше, комік Володимир Моїсеєнко в одному з інтерв'ю заявив, що талановитим українцям неможливо реалізовувати себе на батьківщині. Причиною він вважає агресію співгромадян.

"У нас в країні багато агресії, тому що молоді люди не бачать перед собою перспективи. Вони не розуміють куди їм йти і навіщо вчиться. 80% дітей відповідають на питання "ким ти хочеш бути?" - чиновником. Ну куди вже далі?", - заявив комік.

Також ми повідомляли, що український композитор Володимир Быстяков заявив, що в Україні склалася абсурдна ситуація в зв'язку з підняттям патріотизму

"У нас (В Україні - ред.), замість того щоб піднімати рівень життя, піднімають рівень патріотизму на голодний шлунок. У нас ходять хлопці зі свастикою, зігують і так далі. Нагадує епоху Гітлера, але той перед війною забезпечив народу достойне проживання", - упевнений композитор.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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