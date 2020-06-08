У ОРДЛО підняли по тривозі підрозділи «народної міліції» і почали масово блокувати зв'язок

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook. Зазначається, що до таких заходів "ватажки республіки" вдалися через масові протести. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

За його словами, «збройні сили ЛНР» наведено в «бойову готовність» з-за масового розміщення агітаційних листівок на Антрациті і Слов'яносербську з закликами до перевороту, бунтарства, відмови виходити на роботу працівників вугільної та медичної промисловості, а також інших установ.

Анатолій Штефан показав, як виглядають такі листівки. "Шахтар, стоїмо до кінця. Пасічник, де наші гроші?", - написано на них.

Більш того, жителі тимчасово окупованих територій повідомляють, що у них почали блокувати зв'язок і соціальні мережі.

«В ОРЛО з учорашнього вечора вирішили закрити доступ до Вконтакте, без впн ніхто не може зайти. Водафон заглушили ще раніше. Цікава життя в молодій та народної», «У нас реально заблочен досі Вк, через Впн, аннонимазеры не відкриває, тільки через TOR)) Все-лише б з шахти, де страйкують гірники не пройшла інформація, не дарма її різко в карантин взяли», - пишуть в мережі 8 червня.

При цьому відбувається також пов'язують з можливим настанням російських військових. Також собщается, що закривають цілі міста.

«Глушать засоби зв'язку, не інакше як русня драпати зібралася))) ну або навпаки наступати», «Зараз древнім шахтарям пояснять, що вимагати зарплату не по-братськи і взагалі їсти шкідливо», "Нагнали зараз військових, твориться дуже жахливе. Щоб інші шахтарі не приїхали до них на допомогу, закрили міста Ровеньки Антрацит і", - коментують повідомлення в мережі.

Відзначимо, що в останні час на окупованих територіях протести через невиплати зарплат і низького рівня життя частішають.

Нагадаємо, жителі "ЛНР" несподівано почали прозрівати, де виявилися: "людське життя-ніщо, дива не сталося".

Як повідомляла Politeka, російський найманець побив шишку з "ДНР" Басурина в ресторані Донецька: "Віслюк у погонах".

Також Politeka писала, що російські лікарі обурені відсутністю "премій" за Донбас, відео: "обіцяли з 2014 року".