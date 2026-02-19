Політолог Руслан Бортник пояснив, що переговори перенесли до Женеви, щоб залучити європейців, а Мединського знову відправили, бо про перемир'я вже домовилися, залишилися політичні питання.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Женева – це компроміс між Стамбулом і Маямі. США справді запрошували до Маямі, а російська делегація сказала, що це можливо лише у разі зняття санкцій із учасників делегації. А США говорили про те, що росіянам видадуть разовий дозвіл відвідати США, ну, так кажуть джерела. Через те, що росія відмовилася від Маямі, незважаючи на те, що було неприємно та небезпечно відмовлятися від пропозицій Трампа та Віткоффа, обрали третій варіант – Женева», – пояснює Руслан Бортник.

Також, додає він, Женеву обрали тому, що на наступні раунди переговорів планують залучити європейців та європейські організації, наприклад, ОБСЄ для моніторингу, тому географічно їм зручно прилетіти.

А зміна глави делегації з Костюкова на Мединського, пояснює експерт, пов'язана з тим, що варіанти військово-технічного забезпечення перемир'я вже намальовані, настав час повертатися до політичних питань, тому потрібна людина, яка на зв'язку не з Міноборони рф, а з путіним. Так, констатує він, Мединський любив читати нашій делегації історичні лекції, як і путін – Такеру Карлсону, але це не самоціль.

«Формується нова модель легітимності, а нова модель легітимності традиційно формується з урахуванням трактувань історії. росія намагається таким чином створити нове правове поле легітимності – довго, непомітно, неявно для суспільства. Розумієте, якщо ми говоримо про американців… Європейці не дуже історію Східної Європи знають, а американці взагалі її не знають, якщо чесно. Американці взагалі історію Європи не знають, розумієте? І це аргумент», – підсумовує Руслан Бортник.

