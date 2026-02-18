Завчасне ознайомлення з графіками відключення світла в Одеській області на 19 лютого дозволить жителям області спланувати свої справи.

В Одеській області оприлюднили графіки планових відключень електроенергії на 19 лютого у зв’язку з проведенням ремонтних та профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Фахівці «Одеські електромережі» підготували детальний розклад вимкнень, які проводяться для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах. Завчасне ознайомлення з графіками відключення світла в Одеській області на 19 лютого дозволяє жителям області спланувати свої справи та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв зі світлом.

Щоб підвищити надійність електропостачання та для запобігання аваріям в електромережах, проводитимуться профілактичні роботи у селі Борщі. У зв’язку з цим буде тимчасове відключення електроенергії з 08:00 до 18:00 на вулиці Лісова.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи 19 лютого в Біляївці. У зв’язку з виконанням даних робіт з 9.00 до 18.00 буде відключення електроенергії на таких вулицях:

Хутірська; Миколаївська; Свободи; Травнева; Шевченка; пров. І-й Успенський.

Також 19 лютого 2026 року буде здійснено відключення електроенергії з 08.00 до 18.00 в селі Кароліно-Бугаз на вулицях:

Абрикосова, Будівельна, Виноградна, Довженко, Дружби, Індустріальна, КАштанова, Квіткова, Лиманська, Одеська, Ожинова, Урожайна, Фруктова, Чорноморська, Ягідна, ГОС Кароліно, пров 2-й Одеський, 3-й Одеський, 4-й Одеський, пров. Брусничний, Грушевий, Індустріальний, Персиковий, Полуничний, Тепличний, Третій Одеський, с.т. вул. Сунична, СК Кароліно, вул. Клубнічна, Урожайна, Виноградна.

Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 19 лютого, врахувати це при плануванні щоденних справ та користуватися електроприладами з обережністю.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

