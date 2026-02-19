Для отримання субсидії для пенсіонерів в Кіровоградській області необхідно звернутися до ПФУ, проте це не всі нюанси отримання, про які варто знати українцям, пише Politeka.net.
Деталі розкрили в ПФУ.
Як повідомляють у Пенсійному фонді, для жителів домогосподарств без централізованого передбачена житлова субсидія на придбання твердого, рідкого пічного палива та скрапленого газу. Отримати субсидію на придбання дров можуть як українці, так і іноземці, а також люди без громадянства, які легально проживають в Україні.
При цьому держава приділяє особливу увагу вразливим категоріям населення. Субсидію на дрова призначають:
- одиноким пенсіонерам;
- людям з інвалідністю;
- багатодітним сім’ям;
- одиноким батькам;
- внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу;
- сім'ям з дітьми з інвалідністю.
Субсидія на придбання дров призначається з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній календарний рік, а розмір виплат визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Кошти на дрова надаються за двома умовами:
- відсутність централізованого опалення;
- неможливість обігріву житла газом або електроенергією.
Щоб отримати субсидію для пенсіонерів в Кіровоградській області, необхідно звернутися до Пенсійного фонду одним із доступних способів:
- особисто через сервісний центр ПФУ;
- через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- онлайн через портал «Дія».
Для оформлення субсидії потрібно надати такі документи:
- заяву;
- декларацію про доходи;
- договір оренди житла (за наявності);
- копію договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги (якщо є).
Важливо: Пенсійний фонд лише нараховує кошти на придбання дров, тоді як їхнє фактичне постачання у натуральному вигляді здійснюють обласні адміністрації.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області: чого очікувати від ситуації найближчим часом.
Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звернутися для отримання.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: стало відомо про умови отримання.