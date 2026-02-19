Отримати субсидії для пенсіонерів в Кіровоградській області на придбання дров можуть як українці, так і іноземці, а також люди без громадянства.

Для отримання субсидії для пенсіонерів в Кіровоградській області необхідно звернутися до ПФУ, проте це не всі нюанси отримання, про які варто знати українцям, пише Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, для жителів домогосподарств без централізованого передбачена житлова субсидія на придбання твердого, рідкого пічного палива та скрапленого газу. Отримати субсидію на придбання дров можуть як українці, так і іноземці, а також люди без громадянства, які легально проживають в Україні.

При цьому держава приділяє особливу увагу вразливим категоріям населення. Субсидію на дрова призначають:

одиноким пенсіонерам;

людям з інвалідністю;

багатодітним сім’ям;

одиноким батькам;

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу;

сім'ям з дітьми з інвалідністю.

Субсидія на придбання дров призначається з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній календарний рік, а розмір виплат визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Кошти на дрова надаються за двома умовами:

відсутність централізованого опалення;

неможливість обігріву житла газом або електроенергією.

Щоб отримати субсидію для пенсіонерів в Кіровоградській області, необхідно звернутися до Пенсійного фонду одним із доступних способів:

особисто через сервісний центр ПФУ;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;

онлайн через портал «Дія».

Для оформлення субсидії потрібно надати такі документи:

заяву;

декларацію про доходи;

договір оренди житла (за наявності);

копію договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги (якщо є).

Важливо: Пенсійний фонд лише нараховує кошти на придбання дров, тоді як їхнє фактичне постачання у натуральному вигляді здійснюють обласні адміністрації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області: чого очікувати від ситуації найближчим часом.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звернутися для отримання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: стало відомо про умови отримання.