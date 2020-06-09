Українські бійці на Донбасі врятували та приютили маленьке лисеня. Вони знайшли тваринку біля розваленого Донецького аеропорту.

На фейсбук-сторінці "Повернись живим" заявили, що українські військові саме виконують завдання в районі ДАП. Передає Politeka.net.

Українські воїни поблизу ДАПу прихистили лисеня І на війні є місце людяності. Українські бійці, які виконують завдання в районі Донецького аеропорту, прихистили маленьке лисеня. Кволого малого виходили, і тепер він живе у компанії військових, бавиться з цуценятами й кошенятами та не поспішає повертатися «додому», в дику природу. Ось такі вони, українські воїни, – безжальні до ворога та добрі до тих, хто потребує захисту. Підтримуйте своїх найкращих тут: https://savelife.in.ua/donate/. І все буде Україна! Фонд «Повернись живим» Gepostet von Повернись живим am Donnerstag, 28. Mai 2020

Емоційне відео, яке опублікували у соцмережі, підписали таким текстом: "І на війні є місце людяності". Волонтери також зазначили, що бійці ЗСУ знайшли тварину в дуже важкому стані.

Квололе лисеня вилікували, і тепер воно проживає разом з військовослужбовцями, бавиться з цуценятами й кошенятами та не поспішає повертатися "додому", в дику природу,– написали на сторінці.

Також автори відео розповіли, що "українські воїни безжальні до ворога та добрі до тих, хто потребує захисту". На відео проглядається, як лисеня бігає та грається із новим "сусідом" – цуценям військових.

Раніше повідомлялося, що населення Донбасу повинно просити про повернення в Україну, так як це було у 2014 з Росією.

Як передає Politeka.net, таку думку висловила українка Людмила Люняка на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо Донбас хоче назад в склад України, нехай виходять на мітинг, кличуть Україну так, як кликали Росію, нехай стають живим щитом до російських військових, як до наших в 2014 році, нехай покажуть, що ми їм потрібні, і тільки так отримають 2 пенсії і від України і від "ДНР" тобто Росії", - повідомила вона.

Крім того, жінка впевнена, що відновленням інфраструктури Донбасу повинна займатися Росія, так як саме вона є агресором і здійснила напад на Україну.

Також ми писали, що Українські парламентарі підтримали законопроект про зміну військових звань в армії.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради на YouTube.

Так, мова йде про законопроект №2247, який передбачає внесення змін у Статут внутрішньої служби ЗСУ. Його без обговорення підтримали 291 народний депутат.

Даний проект закону передбачає, що в армії з'являться наступні звання: полковник, капітан 1 рангу, бригадні генерали, коммодоры, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали.

Нагадаємо, план Путіна по розділенню України провалився, у РФ залишився один вихід: з'явилася заява.

Як повідомляла Politeka, бойовики "Л/ДНР" погрожують атакувати Україну в повну силу: "Ми тільки стримувалися".

Також Politeka писала, що за спиною України в Німеччині вирішили, що робити з Донбасом: парламентер Путіна розкрив деталі.