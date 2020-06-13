За що і скільки заплатить порушник

Українцям, які беруть участь у дорожньому русі підготували нові штрафи

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з законопроекту №2696, , який вже був прийнятий у першому читанні 3 червня.



Згідно з документом, під "санкції" потрапляють водії, пасажири авто, пішоходи і велосипедисти, на одяг яких будуть відсутні сітловідбивальні елементи в темний час доби.

Початковий варіант законопроекту, швидше за все, буде прийнятий за основу.

При виході вночі на проїжджу частину вище зазначених категорій населення передбачений штраф - 51 гривня.

Також ми повідомляли, що з водіїв збираються брати плату за проїзд по окремих дорогах.

Згідно з законопроектами, які вже знаходяться на розгляді у Верховній Раді, введення додаткової плати за проїзд передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС.

Згідно з ним необхідно ввести в законодавство норми Директиви 1999/62/ЄС від 17 червня 1999 року "Про стягнення платні з вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур".

Автори проектів підкреслили, що вантажівки зношують дороги до 50 тис разів більше, ніж легкові авто, проте всі власники транспортних засобів сплачують за ремонт доріг однаково.

Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

Як повідомляла Politeka, нове випробування для українців стартує з 1-го червня: хто втратить грошей, названі суми.

Також Politeka писала, що нові штрафи обрушаться на українців з 1 червня, заяву МВС: кого і скільки змусять заплатити.