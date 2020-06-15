Петрів піст дозволяє підготувати віруючих до свята Петра і Павла, який відзначається 12 липня (29 червня по старим стилем)
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, в нинішньому році Трійцю українці відзначали 7 червня (неділя), тому Петрів піст починається 15 червня (понеділок) і буде тривати 27 днів, до 11 липня (субота). Закінчується він в свято Петра і Павла.
Вперше згадки про Петрів піст можна знайти в Апостольському переданні, яке було написано ще в III столітті. Тоді він називався постом П'ятдесятниці і існував для тих віруючих, хто за тим чи іншим причинам не міг дотримуватися Великого посту. Тепер Петрів піст приурочений до наступу Петрова дня.
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У дні Петрового посту категорично не рекомендується займатися рукоділлям. Вважалося, що голки і нитки можуть залучити нещастя.
Крім того, предки українців не стриглися, щоб не залишитися на все життя щастя і удачі. Також вони намагалися не позичати і не брати гроші в борг.
Ближче до свята Петра і Павла існує традиція: підготовка свого житла до урочистості з проведенням генерального прибирання, під час якої потрібно винести все сміття з дому.
Впродовж усього посту існує заборона на м'ясо, молоко і яйця. Також предки намагалися по середах і п'ятницях утримуватися від риби, і вживали її в їжу тільки на вихідних або в якісь дні пам'яті. Крім цього, в дні посту рекомендується відмовитися від алкоголю і інших шкідливих превычек.
Календар харчування по днях:
15 червня (п'ятниця) - дозволяється гаряча їжа без олії;
16 червня (четвер) - дозволяються страви з риби, грибів, їжа з рослинною олією;
17 червня (середа - сухоїдіння (строгий піст);
18 червня (неділя) - допускається вживати в їжу рибу і морепродукти;
19 червня (середа) - суворий піст;
20 червня (п'ятниця) - можна їсти рибу, гриби, страви з рослинним маслом, вино;
21 червня (неділя) - дозволяється вживати їжу з рослинною олією і рибу, вино;
22 червня (п'ятниця) - дозволяється гаряча їжа без олії;
23 червня (четвер) - дозволяються страви з риби, грибів, їжа з рослинною олією;
24 червня (п'ятниця) - сухоїдіння (строгий піст);
25 червня (неділя) - допускається вживати в їжу рибу і морепродукти;
26 червня (середа) - суворий піст;
27 липня (п'ятниця) - можна їсти рибу, гриби, страви з рослинним маслом, вино;
28 червня (неділя) - дозволяється вживати їжу з рослинною олією і рибу, вино;
29 червня (п'ятниця) - дозволяється гаряча їжа без рослинного масла;
30 червня (четвер) - дозволяються страви з риби, грибів, їжа з рослинною олією;
1 липня (п'ятниця) - сухоїдіння (строгий піст);
2 липня (п'ятниця) - допускається вживати в їжу рибу і морепродукти;
3 липня (середа) - суворий піст;
4 липня (п'ятниця) - можна їсти рибу, гриби, страви з рослинним маслом, вино;
5 липня (неділя) - дозволяється вживати їжу з рослинною олією і рибу, вино;
6 липня (п'ятниця) - дозволяється гаряча їжа без олії;
7 липня (середа) - Різдво Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Церква дозволяє їсти рибу, гриби, страви з рослинним маслом, вино;
8 липня (п'ятниця) - сухоїдіння (строгий піст);
9 липня (п'ятниця) - допускається вживати в їжу рибу і морепродукти;
10 липня (середа) - суворий піст;
11 липня (п'ятниця) - можна їсти рибу, гриби, страви з рослинним маслом, вино.
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