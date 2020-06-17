Будівлю Офісу Президента оточили гвардійці і поліцейські, стягнута військова техніка. З'ясувалися причини

У середу, 17 червня, заявлено проведення кількох акцій, пов'язаних з Анатолієм Шарієм, передає Politeka.net з посиланням на популярні телеграм-канали.

Прихильники Шарія будуть вимагати виконання прав журналістів. А представники праворадикальних організацій влаштують контракцію. Зокрема, на місце прибув активіст Євген Карась з С14 і група провокаторів у білих халатах санітарів з написом "психлікарня #6" - прийшли "лікувати тих, кому подобається Шарій".

Правоохоронці зупинили групу на першому шлагбаумі на підході до ОП і не пропустили далі.

Раніше ми повідомляли, 15 червня в центрі столиці сталися заворушення через рішення Шевченківського райсуду Києва щодо запобіжного заходу для одеського активіста Сергія Стерненка, підозрюваного у вбивстві. Прихильники останнього вимагали змінити адресу для домашнього арешту. В результаті протестів відбулися сутички з правоохоронцями. Точно відомо про те, що були затримані троє осіб, у тому числі і один з організаторів акції.

В той же день, вже у темний час доби, українці, які підтримують Стерненка, запалили фаєри і попрямували до будинку Зеленського, а потім до дому Генпрокурора Ірини Венедиктової.

Виступаючи під вікнами президента, Стерненко заявив, що головний суддя Шевченківського райсуду Києва, таки дасть пояснення і буде перегляд судового рішення.

Нагадаємо, центр Києва в диму, почалися масові арешти і зіткнення з поліцією: кадри протесту.

Як повідомляла Politeka, обурені українці пішли на штурм в центрі Києва, натовп не зупинити: кадри прориву.