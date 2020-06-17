Скандал з McDonald's у зв'язку з мовною політикою компанії набирає обертів

Як відомо, онлайн-замовлення в ресторанах компанії можна зробити тільки українською або англійською мовами, що чимало обурило величезну кількість російськомовних, передає Politeka.net.

З цього приводу на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук висловився і київський бізнесмен, а також відомий блогер Олексій Давіденко.

Він нагадав про те, що компанія ще в 2014 році закрила всі свої ресторани на окупованих територіях.

За шість років McDonald's не спокусився грошима і не повернувся на підконтрольний бойовикам Донбас, хоча багато світових гігантів здалися і знову почали працювати там.

Крім того, компанія активно займається благодійністю і виділяє величезні кошти на лікування дітей, проводячи безліч акцій. І вона ж веде бізнес і приймає замовлення єдиною державною мовою країни – українською. І такий підхід, впевнений Давіденко, заслуговує поваги.

При цьому він підкреслив, що сам вільно володіє українською, але в побуті все ще спілкується російською.

«Я кажу вам по-російськи. Від**біться від Макдональдс, вчіть українську або валіть в Дон Мак. Ніхто. Ніхто не буде тут більше розвивати і заохочувати мову держави-агресора. Ніхто. Ніхто мені не заважає говорити будь-якою зручною мовою. Але знати, розуміти і приймати українську мову єдиною державною - ви зобов'язані», – написав автор.

Він порадів тому, що McDonald's поважає українську мову, Україну і її територіальну цілісність.

«McDonald’s - respect! Вата - в сад!», – емоційно підсумував він свій пост.

А ось політолог Юрій Романенко засуджує компанію за такий підхід.

«Коли наші потреби ігноруються, а от обов'язки годувати цього марного упиря постійно розширюються. Ну так нехай годують тоді його чисто україномовні, коли недодержава під них розрахована. А я теж хочу, щоб мене обслуговували російською, якщо я того побажаю. Чому в мене має бути менше прав, ніж в інших таких же громадян», – написав він.

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