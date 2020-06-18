Через посилення карантину в Україні ввели нові обмеження
Посилити карантинні заходи вирішили у Закарпатській області через стрибок числа хворих китайським вірусом. Про це оголосив у своєму Фейсбук голова місцевої ОДА Олексій Петров.
Так, він уточнив, що антирекорди за кількістю заражених фіксуються у регіоні вже кілька днів поспіль. За останній тиждень коефіцієнт заражених на 100 тисяч населення склав 32,07 при тому, що для ослаблення карантину необхідний показник, що не перевищує 12.
У зв'язку з такою ситуацією спеціальна комісія вирішила ввести додаткові обмеження в області. Так, до поліпшення епідемічної ситуації в регіоні буде заборонено:
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- проведення масових заходів за участю понад 20 осіб. Виняток становлять заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, збори спортсменів національних команд України;
- проводити весільні заходи за участю більше 10 осіб;
- проводити поминки і ритуальні заходи за участю більше 10 осіб у приміщеннях і на 20 чоловік на відкритому повітрі;
- здійснювати міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.
Також буде заборонена робота дошкільних установ, спортзалів, басейнів, спа-зон, ресторанів, кафе та інших закладів харчування в закритих приміщеннях.
При цьому деякі введені раніше ослаблення карантинних заходів залишилися в силі. Так, в регіоні дозволили:
- роботу готелів;
- перевезення пасажирів громадським транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні, за умови, що пасажирів буде більше, ніж місць для сидіння;
- залізничні перевезення;
- відвідування навчальних групових занять групами не більше 10 чоловік.
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