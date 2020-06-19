Волонтер і парамедик Ірина Шевчишин пройшла пекло на Донбасі, але загинула в результаті нещасного випадку на мирній території від удару струмом

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, Ірина народилася в місті Надвірна на Івано-Франківщині, звідки родом і легендарний парамедик Попович Євдокія.

Дізнавшись про поїздку на фронт, Ірина Шевчишин попросила Попович взяти її з собою.

"Тому що після тих боїв, "котлів", новин з телевізора, безсонних ночей і сліз, я дуже перейнялася цією бідою і не могла бути осторонь", - зізнавалася тоді Шевчишин.

Під час поїздки на фронт Ірину вразили розбомблені будинки і воронки від обстрілу.

"Ми реально побачили, що це не "опір ополченців", а повномасштабна війна з кров'ю", – говорила тоді волонтер.

Бойові побратими з 93-ї омбр розповіли, що до війни Ірина Шевчишин була далека від медицини. У неї було дві вищі освіти – інженер і бухгалтер-економіст. До війни жінка працювала на підприємстві, а в прифронтових Пісках навчилася робити перев'язки, уколи і т. д. Коли медики виїжджали за пораненими, то Ірина в прискореному темпі готувала операційний стіл.

Майбутнього чоловіка Ірина зустріла на Донбасі. Коли Попович їхала, парамедик "Артистка" залишалася сама на господарстві. Постійно потрібні були чоловічі руки – дрова наколоти, щось піднести, полагодити генератор.

Жінці було соромно звернутися за допомогою до бійців, тому Попович залишила військового "Бика" доглядати за нею. Саме так і закрутилася історія любові.

Незважаючи на те, що Ірині Шевчишин було за 50, вона виглядала набагато молодше.

"У неї не дарма був позивний "Артистка" – неймовірно красиві риси обличчя, вся красива. Коли ми познайомилися, я до неї постійно зверталася – "доця". А потім якось Іринка підійшла до мене і сказала: "Раю, я ж не доця, я набагато молодша за вас". І ми так сміялися", – пригадує волонтер Раїса Шматко.

За її словами, після трагедії у Ірини залишилися чоловік, дорослий син і батько, якому вже за 80 років.

"Володя зараз служить в 93-й бригаді. Це страшно – чоловік приїхав з фронту ховати дружину, яка загинула будинку", – додала Шматко.

Нагадаємо, трагічно обірвалося життя знаменитої "Артистки", спасавшей бійців.

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