Треба приймати такі заходи, як вважаєте?

В Україні можуть ввести надзвичайний стан для стримування "китайського" вірусу

Таку заяву зробив заступник керівника ОП Кирила Тимошенко.

За його словами країна може не впорається без надзвичайного стану, якщо вірус почне поширитися з некерованими темпами.

Така можливість не лише не на жарт налякала українців, але й розлютила.

Деякі користувачі мережі перейшли навіть до погроз.

"Зеленський, ти хочеш прискорити третій Майдан? Прапор тобі в руки і з піснею вперед", "Давайте довічно закриємося будинку і латити ні за що не будемо. Може їх кишені спорожніють і вони опиняться в нашій шкурі. Ви... Немає слів одні емоції", "Ви спробуйте влітку сидіти в квартирі з дітьми", - писали українці в мережі.

Варто відзначити, що ситуація з епідемією в Україні продовжує ускладнитися. Останні дні тому підтвердження - замість 200-300 випадків в день, як було три тижні тому, ми маємо більше 800 випадків.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок другої хвилі епідемії.

За словами глави уряду, в країні зафіксували новий сплеск захворюваності через те, що багато українців перестали дотримуватися обмеження з ослабленням карантину. Медки виявили більше тисячі хворих.

За словами прем'єра, у двох регіонах ситуація критична - лікарні заповнені більш, ніж на 50%. Столичні медики теж помітили погіршення, про що доповіли уряду.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду із зараженими: «Так, можемо ходити без маски».

Як повідомляла Politeka, карантин терміново посилюють, введені нові обмеження: «буде заборонено…».

Також Politeka писала, що у Зеленського заїкнулися про введення режиму НС в Україні: "ми не зможемо зупинити...".



