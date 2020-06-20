Після контакту з даними особинами у людей виникає серйозне роздратування. Але їх отрута для людини не небезпечне.

Варто відзначити, що активність медуз в Азовському морі збільшилася ще в минулому році.

Раніше ми повідомляли про те, що отруйні хижаки атакували український курорт. «Навала» почалася на початку липня, після чого послідувала друга хвиля.

зПричиною появи медуз називають підвищення концентрації солі в Азовському морі. Через те, що воно стало більш солоним, медузи почали міграцію з Чорного моря. Зазначимо, що медузи аурелія і синя (корнерот) є отруйними і можуть вжалити людини.

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