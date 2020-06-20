В акваторії Азовського моря помітили величезних медуз
Як передає Politeka.net, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вже відомо про перші жертви серед відпочиваючих. Медузи підвиду корнерот, які зазвичай живуть у водах Чорного моря буквально заполонили води Азовського моря.
Експерти пояснюють таку активність збільшенням концентрації солі в азовських водах.
На пляжах Бердянська вже з'явилися перші жертви, які публікують кадри наслідків нападу.
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Медики радять відпочивальникам бути обережними під час купання в морі. У подібних випадках негайно звертатися до лікаря, особливо це стосується алергіків.
Після контакту з даними особинами у людей виникає серйозне роздратування. Але їх отрута для людини не небезпечне.
Варто відзначити, що активність медуз в Азовському морі збільшилася ще в минулому році.
Раніше ми повідомляли про те, що отруйні хижаки атакували український курорт. «Навала» почалася на початку липня, після чого послідувала друга хвиля.
зПричиною появи медуз називають підвищення концентрації солі в Азовському морі. Через те, що воно стало більш солоним, медузи почали міграцію з Чорного моря. Зазначимо, що медузи аурелія і синя (корнерот) є отруйними і можуть вжалити людини.
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