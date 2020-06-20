В акваторії Азовського моря помітили величезних медуз

Як передає Politeka.net, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вже відомо про перші жертви серед відпочиваючих. Медузи підвиду корнерот, які зазвичай живуть у водах Чорного моря буквально заполонили води Азовського моря.

Експерти пояснюють таку активність збільшенням концентрації солі в азовських водах.

На пляжах Бердянська вже з'явилися перші жертви, які публікують кадри наслідків нападу.

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Медики радять відпочивальникам бути обережними під час купання в морі. У подібних випадках негайно звертатися до лікаря, особливо це стосується алергіків.