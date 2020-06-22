Відомий український телевізійний педіатр, до думки якого прислухаються мільйони батьків, Євген Комаровський, показав себе майже тридцятирічної давності

Як передає Politeka.net, в День медпрацівника доктор опублікував чорно-білий архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому йому 20 років. Молодий Комаровський постав у білій уніформі медбрата - примітно, що вже тоді він носив вуса.

"Ностальгічне. Тут мені 20 років. Медбрат відділення реанімації НДІ загальної і невідкладної хірургії. І одночасно студент 4-го курсу медінституту. Харків", - підписаний кадр.

Користувачі кинулися вітати Комаровського з професійним днем, відзначаючи, що той "майже не змінився" за три десятки років.

"Ну Ви не сильно змінилися☺️👍🏻"

"Красень доктор👍🏻"

"Ось це так!🤩 як завжди цікаво подивитися на фото багато років тому😊"

"Медична уніформа🔥"

"Вуса - значить доктор 😁"

"ви нітрохи не змінилися 😍"

"Очманіти😊"

"Який Ви гарненький!!!"

"Вуса все незмінні👍😄"

Раніше ми повідомляли, Комаровський розповів, чому дітям корисно розповідати страшні казки. Це справжня групова психотерапія, яка допомагає боротися зі страхами, на думку експерта.

Доктор зазначив, що "страшилки" допомагають брати страх під контроль і дають можливість «боятися разом». Крім цього, їх розповідають у безпечній обстановці, тому такі посиденьки - це випробувальний полігон перед зіткненням з дорослими страхами.

Доктор запевняє, що за допомогою страшилок розвивається психіка дитини, адже не дарма з малюками грають в «козу-дерезу». Почуті страшилки дають дитині відчуття перемоги над страхами, адже в ігровій формі він переживає страх разом з головним героєм і батьками або друзями.

Нагадаємо, що доктор Комаровський доступно пояснив, як перемогти небезпечний вірус: "Коли більшість...".

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