Шоумен і продюсер Ігор Кондратюк жорстко висловився про Росію

За його словами, Україна повинна відмовитися від усього російського телепродукту до тих пір, поки РФ не поверне окуповані території.

Таку думку він висловив у програмі "Гончаренко рулить" на "5 каналі". За його словами, російський контент – це контент людей, які підтримують вбивць України (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).



"Російський контент – це контент людей, які підтримують вбивць (катів прим.ред) України, тому Україна повинна відмовитися від усього російського телепродукту до тих пір, поки РФ не поверне окуповані території", - заявив він.

Крім того, він додав, що Україна не повинна показувати слабину, адже Росія може нею скористатися в своїх цілях.

"Ситуація полягає в тому, що тут не можна давати слабину: віддайте Крим, поверніть Донбас, і я, може, подумаю, що Росія вміє знімати серіали, кіно, телевізійні проекти, має співаків і співачок", – підкреслив Кондратюк. Він додав, що на сьогодні "вони всі померли, від них пахне агресивною мертвечиною".

Також раніше повідомлялося, що Ігор Кондратюк заявив, що Росія для нього померла як країна. Продюсер уточнив, що йому не за що поважати більшість росіян, однак при цьому виділив п'ятірку тих, чия думка має для нього значення.

Кондратюк відмітив, що поважає музикантів Андрія Макаревича і Юрія Шевчука, акторів Олега Басилашвілі і Лію Ахеджакову, а також письменника Віктора Шендеровича.

Також продюсер додав, що більше 100 млн росіян, які голосували на виборах за Путіна, є такими ж "катами", як він сам.

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