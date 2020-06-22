Майор ЗСУ, заступник комбата 39-го батальйону Роман Богатир пройшов Іловайський котел, але в мирному житті підірване здоров'я не давало спокою

19 червня в Києві не стало ветерана АТО Романа Богатиря. Військовий помер через тромб в легеневій артерії. Про це у соцмережі Фейсбук повідомив волонтер Станіслав Кушнаров.

В останній шлях бійця вийдуть проводити мешканці українських міст - ветерана поховають на батьківщині, у Дніпропетровської області. За словами депутата Кам'янської міськради Андрія Іванченка, земляки будуть зустрічати героя автоколоною.

"Всі, хто поважає справжніх героїв, захисників нашої України, запрошуються зустріти героя колоною автомобілів і провести дорогами Дніпропетровської області в останній шлях від Царичанки в будинок, де жив Роман", - повідомив депутат.

Загиблий, окрім боїв за Іловайськ, отримав безліч травм, захищаючи незалежність України. Зокрема, в грудні 2014 року отримав важку травму біля Кряківки, потрапивши в засідку терористів.

Лави ЗСУ Богатир залишив у 2016 році і з того часу займався волонтерською діяльністю.

Українці в соцмережі висловлюють співчуття з приводу смерті ветерана:

"Не можу повірити ... спи спокійно, рідний, Герой України, батько, чоловік, брат, друг..."

"Ромчик, знала тебе з дитинства як справжнього чоловіка і вірного друга, земля пухом"

"Ти назавжди в наших серцях. Немає слів від болю"

"Низький уклін... хай спочиває з миром"

Раніше ми повідомляли, 16 червня в Харкові попрощалися з розвідником Дмитром Карамушкою. 12 червня у бійця зупинилося серце.

Він служив в зоні проведення АТО/ООС з 2014 по 2017 рр. розвідником у 92 бригаді, яка дислокується в Башкирівці (Чугуївський район).

Нагадаємо, бійці ВСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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